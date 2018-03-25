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В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ объявлен режим ЧС
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ объявлен режим ЧС 

ТК «Звезда» 25 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Причина инцидента пока неизвестна. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что возгорание могло произойти из-за замыкания в электропроводке.
Из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области объявлен режим ЧС. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — заявил он.
Министр добавил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в здании торгового центра продолжаются.
«Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — отметил Пучков.
Также он поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим при пожаре людям и сформировать комплексные медицинские бригады.
По словам министра, группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.
Напомним, сегодня, 25 марта, в Кемерово произошел пожар в торговом центре. Площадь возгорания составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. По последней информации, жертвами пожара стали трое детей и одна женщина. При происшествии 26 человек пострадали, некоторым из них потребовалась госпитализация. Причина инцидента пока неизвестна. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что возгорание могло произойти из-за замыкания в электропроводке.
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