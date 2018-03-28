Омской области вернут 269 млн рублей, оставшиеся с ремонта дорог

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Росавтодор сообщил о своём решении восстановить неиспользованные в 2017 году 269 млн рублей в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Соглашение планируют подписать в апреле.

Средства, 269 млн рублей, направят на реконструкцию 10 сельских дорог. Всего планируют отремонтировать 37 км дорожного полотна.

Отремонтировать планируют следующие дороги:

Челябинск — Омск — Новосибирск » — Рославка (2,2 км) в Исилькульском районе;Тевриз — Александровка, участок Бичили — Екатериновка (3,5 км) в Тевризском районе;Красная Поляна — Павлодаровка, участок км 1 — Исаевка (5,3 км) в Горьковском районе;Уленкуль — Каракуль, участок км 1+500 — км 4+500 (3,2 км) в Большереченском районе;Солдатка — Максим Горький , участок км 11+800 — км 16+600 (5 км) в Знаменском районе;подъезд к деревне Тарлык (3,7 км) Любинского района;подъезд к а. Койчубай (4,9 км) Шербакульского района;подъезд к д. Елизаветино (0,42 км) Шербакульского района;Большой Атмас — Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 — км 29+800 (5 км) в Черлакском районе;« Исилькуль — Каскат — Кромы — Благовещенка — Юнино» участок дороги от д. Благовещенка до трассы «Челябинск — Омск — Новосибирск» (3,8 км) в Исилькульском районе.

На четырёх дорогах уложат асфальт, на остальных — щебень. Работы начнутся после определения подрядных организаций, предположительно в июне.