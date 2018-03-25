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Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек 

РИА Новости 25 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, число пострадавших увеличилось до десяти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось о гибели четырех детей и семи пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.
"Площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» возросла до 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек, еще четверо погибли.
Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
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