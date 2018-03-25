Из-за пожара в ТЦ в Кемеровской области введен режим ЧС

Кемеровской области из-за пожара в торговом центре введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — сказал он.

По словам Пучкова, поисково-спасательная операция и тушение пожара продолжаются. Министр обратил внимание всех служб на необходимость тесного взаимодействия из-за рисков взрывов и других опасностей. на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем, по данным ТАСС, власти региона сообщили, что у горящего торгового центра частично обрушилась кровля. Возгорание частично локализовано.

"На месте работают более 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники", — отметили в администрации Кемеровской области.