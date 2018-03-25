Путин дал поручения в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове

Глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи. Кроме того, по словам пресс-секретаря, президент поручил министру МЧС вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым», — сообщил Песков. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, в настоящее время он частично локализован. По последним данным, погибли 5 человек, более 30 человек обратились за медицинской помощью.