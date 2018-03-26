В МЧС назвали площадь обрушения при пожаре в Кемерово

Кровля и перекрытия ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово рухнули на 1,5 тыс. кв. метров — почти по всей площади пожара, сообщили в МЧС.

Отмечается, что пожар произошел на площади 1,6 тыс. кв. метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости»

Напомним, ущерб от пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд рублей. Одной из причин возгорания называется детская шалость с огнем. Также сообщалось, что ТРК «Зимняя вишня» не проверяли пожарные, так как это объект малого бизнеса.