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В МЧС назвали площадь обрушения при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС назвали площадь обрушения при пожаре в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 26 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Кровля и перекрытия ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово рухнули на 1,5 тыс. кв. метров — почти по всей площади пожара, сообщили в МЧС.
Отмечается, что пожар произошел на площади 1,6 тыс. кв. метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости».
Напомним, ущерб от пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд рублей. Одной из причин возгорания называется детская шалость с огнем. Также сообщалось, что ТРК «Зимняя вишня» не проверяли пожарные, так как это объект малого бизнеса.
Пожар в Кемерово ликвидировали в понедельник почти через 19 часов после возгорния, началось опознание погибших. В регион прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По делу о пожаре задержаны четыре человека.
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