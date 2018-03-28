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ЧП в аэропорту «Домодедово: пассажирский самолёт задымился перед взлётом
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ЧП в аэропорту «Домодедово: пассажирский самолёт задымился перед взлётом 

Свободная пресса 47 минут назад
Вечером 27 марта в столичном аэропорту «Домодедово» на борту одного из самолётов произошло задымление.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, инцидент случился с воздушным судном Boeing-737, которое должно было совершить рейс из Москвы в Новосибирск.
Согласно предварительной информации, командир самолёта доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Было применено экстренное торможение. После чего пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов.
В результате случившегося пострадавших нет. В настоящее время все пассажиры и экипаж уже покинули лайнер и доставлены в терминал.
Причины задымления пока не называются.
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