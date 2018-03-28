ЧП в аэропорту «Домодедово: пассажирский самолёт задымился перед взлётом

Вечером 27 марта в столичном аэропорту «Домодедово» на борту одного из самолётов произошло задымление.

Новосибирск. Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, инцидент случился с воздушным судном Boeing-737, которое должно было совершить рейс из Москвы

Согласно предварительной информации, командир самолёта доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Было применено экстренное торможение. После чего пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов.

В результате случившегося пострадавших нет. В настоящее время все пассажиры и экипаж уже покинули лайнер и доставлены в терминал.

Причины задымления пока не называются.