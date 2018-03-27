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В аэропорту Домодедово на борту одного из самолетов произошло задымление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В аэропорту Домодедово на борту одного из самолетов произошло задымление 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задымление произошло в кабине самолета авиакомпании Глобус в аэропорту Домодедово, пассажиры были эвакуированы — авиакомпания
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