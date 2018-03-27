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Источник: самолет не смог вылететь из Москвы в Новосибирск из-за задымления
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник: самолет не смог вылететь из Москвы в Новосибирск из-за задымления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вылет самолета в Новосибирск из аэропорта Домодедово был прерван из-за задымления в салоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
"Экипаж рейса Москва — Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам", — заявил источник.
По его словам, на борту находились 129 человек, эвакуация пассажиров по надувным трапам прошла успешно.
Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажирский самолет экстренно сел из-за задымления в салоне.
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