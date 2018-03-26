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В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций
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В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тушение пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово продолжается, межэтажные конструкции проседают, в связи с чем возникает угроза их обрушения, сообщил в ходе совещания замглавы МЧС Владлен Аксенов, прямую трансляцию ведет канал «Россия 24».
"В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия … проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения", — сказал он.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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