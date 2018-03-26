В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций

"В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия … проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения", — сказал он.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>