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Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на площади 1,6 тысяч кв м
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на площади 1,6 тысяч кв м 

Газета.Ru 25 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
"Объявлена локализация пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров с обрушением межэтажных перекрытий и кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал он.
Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о 35 пропавших без вести людях во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Также президент Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову срочно вылететь к месту пожара в Кемерово.
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