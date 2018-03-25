Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на площади 1,6 тысяч кв м

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"Объявлена локализация пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров с обрушением межэтажных перекрытий и кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал он.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о 35 пропавших без вести людях во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».