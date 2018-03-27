Низинным участкам у реки Калаус на Ставрополье угрожает подтопление из-за дождей

«Утром 28 марта и далее до конца суток 28 марта существует вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Калаус, с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме», — говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте краевого управления МЧС.

Как отмечается, к подтоплениям может привести подъем уровня воды до неблагоприятных отметок в среднем течении реки, вызванный прошедшими осадками и стоком с водосборной площади.

По данным ТАСС, в ближайшие два дня в некоторых местах региона дожди продолжатся.

Во время майского паводка 2017 года из-за разлива Калауса было подтоплено несколько дворовых территорий и дорога возле села Воздвиженского Апанасенковского района.