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Минтранс ожидает строительства и реконструкции более 850 км федеральных дорог в 2018 году
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Минтранс ожидает строительства и реконструкции более 850 км федеральных дорог в 2018 году 

Rambler News Service 23 минуты назад
Министерство транспорта России ожидает ввода в эксплуатацию 854,3 км федеральных автомобильных дорог после строительств и реконструкции в 2018 году, говорится в материалах министерства.
При этом, будет введено, в том числе, 569,7 км федеральных автодорог на условиях государственно-частного партнерства.
Протяженность федеральных автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям по итогам 2018 года составит 44,116 тыс. км или 82,6% от общей протяженности
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года протяженность федеральных трасс составила 50,133 тыс. км, из них 41,367 тыс. км соответствовали нормативному состоянию.
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