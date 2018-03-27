Минтранс ожидает строительства и реконструкции более 850 км федеральных дорог в 2018 году

Министерство транспорта России ожидает ввода в эксплуатацию 854,3 км федеральных автомобильных дорог после строительств и реконструкции в 2018 году, говорится в материалах министерства.

При этом, будет введено, в том числе, 569,7 км федеральных автодорог на условиях государственно-частного партнерства.

Протяженность федеральных автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям по итогам 2018 года составит 44,116 тыс. км или 82,6% от общей протяженности

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года протяженность федеральных трасс составила 50,133 тыс. км, из них 41,367 тыс. км соответствовали нормативному состоянию.