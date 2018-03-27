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Пробки сковали Нижний Новгород вечером 27 марта
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Пробки сковали Нижний Новгород вечером 27 марта 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
По состоянию на 18-30 сервис Яндекс-пробки оценивал дорожную ситуацию в восемь баллов.
В Нагорной части со скоростью 5 км в час движутся автомобилисты от площади Горького по Большой Покровской в сторону Окского съезда.
3 км в час составляет скорость движения транспортного потока по Малой Ямской по направлению к Окскому съезду.
Движение затрудняют две автоаварии, которые отмечены на Окоском съезде в районе пересечения с улицей Барминской, и еще две, произошедшие на самой Барминской.
Пять дорожно-транспортных происшествий случились на проспекте Гагарина. две на улице Белинского, при этом на участке Белинки от пересечения с Новой до площади Лядова скорость движения составляет 5 км в час.
С такой же скоростью движется транспорт по улице Ванеева от перекрестка с Генкиной до пересечения с улицей Надежды Сусловой.
Скорость движения по Мызинскому мосту не превышает 5 км в час в Нагорную часть города и 10 км в час в Заречную.
В нижней части города стоят улицы Должанская, Мурашкинская, Керченская и Ивана Романова, где скорость движения составляет от 3 до 10 км в час.
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