Пробки сковали Нижний Новгород вечером 27 марта

По состоянию на 18-30 сервис Яндекс-пробки оценивал дорожную ситуацию в восемь баллов.

В Нагорной части со скоростью 5 км в час движутся автомобилисты от площади Горького по Большой Покровской в сторону Окского съезда.

3 км в час составляет скорость движения транспортного потока по Малой Ямской по направлению к Окскому съезду.

Движение затрудняют две автоаварии, которые отмечены на Окоском съезде в районе пересечения с улицей Барминской, и еще две, произошедшие на самой Барминской.

Пять дорожно-транспортных происшествий случились на проспекте Гагарина. две на улице Белинского, при этом на участке Белинки от пересечения с Новой до площади Лядова скорость движения составляет 5 км в час.

С такой же скоростью движется транспорт по улице Ванеева от перекрестка с Генкиной до пересечения с улицей Надежды Сусловой.

Скорость движения по Мызинскому мосту не превышает 5 км в час в Нагорную часть города и 10 км в час в Заречную.