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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 660 ЧЕЛОВЕК — НЦУКС
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Авиационные власти ОАЭ заявили о новом инциденте с катарскими истребителями Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово
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