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Водитель скутера пострадал в аварии с участием BMW на юге Москвы
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Водитель скутера пострадал в аварии с участием BMW на юге Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Водитель скутера пострадал в результате столкновения с BMW в столичном районе Нагатино-Садовники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.
«На Нагатинской набережной в районе д. 4 приблизительно в 15:40 произошло столкновение скутера и BMW. В результате, по предварительным данным, пострадал водитель скутера», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в 15:40. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. Виновник аварии устанавливается, добавили в ГИБДД.
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