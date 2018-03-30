Водитель скутера пострадал в аварии с участием BMW на юге Москвы

Водитель скутера пострадал в результате столкновения с BMW в столичном районе Нагатино-Садовники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.

«На Нагатинской набережной в районе д. 4 приблизительно в 15:40 произошло столкновение скутера и BMW. В результате, по предварительным данным, пострадал водитель скутера», — рассказали в ведомстве.