В Красноармейском районе водитель BMW спровоцировал массовую аварию, есть погибший

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. Авария случилась около 11:30 утра в районе 134 километра автотрассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин». Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель автомобиляBMW ехал на большой скорости по мокрой трассе. В результате он потерял управление над машиной, иномарку выбросило на полосу встречного движения. Там BMW врезался в две отечественные легковушки — «Ладу Калину» и ВАЗ 21150.

Как сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД, в ДТП погиб человек, двое пострадали.

Обстоятельства случившегося уточняются.