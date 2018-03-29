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В Красноармейском районе водитель BMW спровоцировал массовую аварию, есть погибший
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

В Красноармейском районе водитель BMW спровоцировал массовую аварию, есть погибший 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. Авария случилась около 11:30 утра в районе 134 километра автотрассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин». Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях.
По предварительным данным, водитель автомобиляBMW ехал на большой скорости по мокрой трассе. В результате он потерял управление над машиной, иномарку выбросило на полосу встречного движения. Там BMW врезался в две отечественные легковушки — «Ладу Калину» и ВАЗ 21150.
Как сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД, в ДТП погиб человек, двое пострадали.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что причиной смертельных ДТП в большинстве случаев является превышение допустимой скорости движения.
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