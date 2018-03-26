На месте ЧП в Кемерове продолжают работать более 250 сотрудников МВД

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В Кемерове после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» проверят все торговые центры

Семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выплатят по миллиону рублей

Основатель «КДВ групп» прокомментировал пожар в Кемерове и пообещал вылететь в Россию