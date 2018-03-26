На месте ЧП в Кемерове продолжают работать более 250 сотрудников МВД 

В настоящее время на месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют более 250 сотрудников органов внутренних дел. Они оцепили территории ТРЦ и школы, в которой развёрнут оперативный штаб. — Сотрудники ГИБДД продолжают обеспечение беспрепятственного проезда оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. В целях безопасности дорожного движения и обеспечения работы оперативных служб в месте чрезвычайного происшествия временно закрыто движение транспорта, в том числе и общественного, по проспекту Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября. Объезд осуществляется по улицам 50 лет Октября — Красноармейская — Дзержинского. Ограничения в движении будут сняты только после окончания работ по ликвидации последствий пожара, — отметили в ГУ МВД Кузбасса. Сотрудники экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД помогают следователям в идентификации погибших. Также психологи ведомства оказывают психологическую помощь родственникам погибших и пострадавших. Фото: «Газета Кемерова»
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