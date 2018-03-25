Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерове 

Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявили в пресс-служб ведомства. «В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС идёт заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах», — приводит ТАСС сообщение.
25 марта на четвёртом этаже торгового центра Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли трое детей и одна женщина, ещё 26 человек пострадали.
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ было передано в центральный аппарат СК России.