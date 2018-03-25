Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерове

25 марта на четвёртом этаже торгового центра Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли трое детей и одна женщина, ещё 26 человек пострадали.

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