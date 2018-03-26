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Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове — СК
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове — СК 

Авторадио 26 марта 2018
Продолжается расследование причин трагедии в Кемерове. Новые подробности со ссылкой на Следственный комитет публикует агентство ТАСС. Сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ЧОП, который охранял здание. По некоторым данным, мужчина самовольно отключил систему пожарного оповещения в торговом центре «Зимняя вишня». Ранее по делу уже были задержаны четверо — владелица торгового центра, два ей зама, а также руководитель компании «Системный интегратор». Именно эта фирма занималась разработкой системы противопожарной безопасности.
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