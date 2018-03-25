В Кемеровской области введён режим ЧС из-за пожара в ТЦ 

Режим чрезвычайной ситуации введён в Кемеровской области в связи с пожаром, который произошёл в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков. «Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — цитирует ТАСС министра.
Он также отметил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в ТЦ продолжаются.
«Обращаю внимание на чёткое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — добавил он.
Ранее стало известно, что Пучков созвал экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
25 марта в торговом центре в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли трое детей и одна женщина, ещё 26 человек пострадали.