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Висячий мост в швейцарских Альпах стал причиной авиакатастрофы
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Висячий мост в швейцарских Альпах стал причиной авиакатастрофы 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Вчера с аэродрома недалеко от альпийского курорта Ароза в восточной Швейцарии вылетел небольшой самолет Maule Super Rocket. На его борту находились два человека. Вскоре после старта самолет задел за висячий мост и разбился.
Воздушное судно от удара в скалы подверглось полному разрушению. После того, как спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что оба летевших в самолете погибли на месте. На земле жертв и разрушений не отмечено. Разбившийся 2— местный самолета Maule M-7-235 Super Rocket (бортовой знак N561LC, серийный №4054C) находился в частной собственности.
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