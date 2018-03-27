Висячий мост в швейцарских Альпах стал причиной авиакатастрофы

Вчера с аэродрома недалеко от альпийского курорта Ароза в восточной Швейцарии вылетел небольшой самолет Maule Super Rocket. На его борту находились два человека. Вскоре после старта самолет задел за висячий мост и разбился.

Воздушное судно от удара в скалы подверглось полному разрушению. После того, как спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что оба летевших в самолете погибли на месте. На земле жертв и разрушений не отмечено. Разбившийся 2— местный самолета Maule M-7-235 Super Rocket (бортовой знак N561LC, серийный №4054C) находился в частной собственности.