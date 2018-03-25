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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар
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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар 

RT на русском 25 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Кемерове ликвидируют пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Его жертвами стали четыре человека — три ребёнка и одна женщина. Возгоранию присвоен третий уровень сложности. RT ведёт прямую трансляцию.
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 Ещё 6 источников 
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