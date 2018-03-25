Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар

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Власти Кузбасса выделят по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове

Глава Хабаровского края поручил проверить ТЦ и кинотеатры региона после пожара в Кемерово

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 12 человек