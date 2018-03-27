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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане достиг опасной отметки
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане достиг опасной отметки 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане вырос до опасной отметки в 52,92 м, в зону подтопления при развитии худшего сценария могут попасть более 17 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.
"Уровень воды Куйбышевского водохранилища у населенного пункта Верхний Услон по состоянию на 25 марта 2018 г. составил 52,84 м по меркам Балтийской системы (мБс) высот, что выше среднемноголетних значений на 350 см. До критических отметок (54,24 мБс) начала уровня подтопления осталось 1,4 метра. По расчетам, при наихудшем сценарии развития весеннего половодья на территории республики в зону возможного подтопления попадает 39 муниципальных образований, где расположено 209 населенных пунктов с населением 17033 человека", — сообщили в ведомстве.
Как сообщили в МЧС региона, в зону подтопления также могут попасть химзавод им. Л. Я. Карпова в Менделеевске, Усадский ликероводочный завод в деревне Тимофеевка, четыре социально значимых объекта, 32 участка автомобильных дорог (протяженностью 18,1 км) и мостов. В ведомстве уточнили, что причиной роста уровня воды мог стать низкий объем сброса воды из водохранилища в соседних регионах.
Куйбышевское водохранилище на реке Волга расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, площадь его зеркала превышает 3 тыс. кв. км, а полный объем — 58 тыс. куб. м.
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