Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека вылетел в Кемерово

"Один из руководителей аппарата Уполномоченного вылетел в Кемерово, чтобы на месте оказать помощь уполномоченному по правам человека в Кемеровской области Николаю Волкову . Мы вместе должны понять: чем и как мы можем помочь людям в их горе… Точнее — в нашем общем горе. Вечная память", — написала он в Instagram.

Москалькова отметила, что «с высокой степенью вероятности можно предположить, что к гибели людей, как это уже бывало не раз, привели нарушения при строительстве, халатность и низкий уровень контроля за соблюдением правил пожарной безопасности».

"Самое страшное в том, что эти трагедии почти ничему нас не учат. «Почти» потому, что в своё время научил страшный Чернобыль : с тех пор безопасность ядерных объектов в нашей стране стала эталонной. Так неужели нам нужна сравнимая по жертвам катастрофа для того, чтобы элементарно поддерживать в рабочем состоянии пожарную сигнализацию, чтобы открытыми оставались запасные выходы, чтобы владельцы торговых и развлекательных помещений были заинтересованы в скрупулёзном соблюдении правил безопасности?", — написала она.

Омбудсмен выразила уверенность, что «хотя бы на этот раз ответы на вопросы будут получены, виновные понесут наказание, но ведь никто не вернёт нам наших сограждан, ни в чьих силах воскресить детей — наше будущее, которое мы безвозвратно потеряли».

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

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