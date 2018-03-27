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На юге Кыргызстана сошел оползень
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На юге Кыргызстана сошел оползень 

Мир24 57 минут назад
Более 18 тысяч человек остались без питьевой воды на юге Кыргызстана из-за схода оползня. К ликвидации последствий уже приступили сотрудники МЧС совместно с местными органами власти, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство ТАСС.
«Оползень объемом около 30 кубометров … повредил водопровод, который обеспечивает питьевой водой села Биймырза и Кара-Кульжа. В результате без воды остались почти 18,5 тысячи их жителей», — заявили в министерстве.
По данным МЧС, никто из людей во время схода оползня не пострадал, поскольку население заранее было оповещено о надвигающейся угрозе. Разрушений также нет.
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