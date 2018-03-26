Работы на месте пожара в Кемерове осложняет сильная загазованность

Работы по ликвидации возгорания в торговом центре продолжаются больше 14 часов. Осуществляется проливка и разбор конструкций, организован вывоз строительного мусора.

Отмечается, что из-за задымления на некоторых участках отсутствует видимость, существует угроза обрушения конструкций.

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