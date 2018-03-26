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Работы на месте пожара в Кемерове осложняет сильная загазованность
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Работы на месте пожара в Кемерове осложняет сильная загазованность 

Говорит Москва 26 марта 2018
Отмечается, что из-за задымления на некоторых участках отсутствует видимость, существует угроза обрушения конструкций.
Работы по ликвидации возгорания в торговом центре продолжаются больше 14 часов. Осуществляется проливка и разбор конструкций, организован вывоз строительного мусора.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл накануне. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе девять детей. Без вести пропавшими числятся 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадавших — 45.
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