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РФПИ рассматривает возможность инвестиций в аэропорт «Внуково»
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РФПИ рассматривает возможность инвестиций в аэропорт «Внуково» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Российский фонд прямых инвестиций рассматривает возможность инвестиций в аэропорт «Внуково», сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев
«Как вы знаете, мы уже являемся акционерами аэропорта «Пулково», аэропорта «Владивосток» и поэтому открыты к партнерству по инвестициям в различные аэропорты и рассматриваем сейчас различные аэропорты как объекты инвестиций. В том числе, рассматриваем и «Внуково»», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли РФПИ принять участие в сделке по покупке Qatar Airways 25% аэропорта «Внуково».
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