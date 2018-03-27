РФПИ рассматривает возможность инвестиций в аэропорт «Внуково»

«Как вы знаете, мы уже являемся акционерами аэропорта «Пулково», аэропорта «Владивосток» и поэтому открыты к партнерству по инвестициям в различные аэропорты и рассматриваем сейчас различные аэропорты как объекты инвестиций. В том числе, рассматриваем и «Внуково»», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли РФПИ принять участие в сделке по покупке Qatar Airways 25% аэропорта «Внуково».