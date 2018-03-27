На Ямале к ночи задует сильный ветер, но стихнет уже завтра

Завтра, 28 марта, на Ямале в некоторых районах метеорологи прогнозируют снег и метель. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наиболее ветрено будет в Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов. Средняя скорость ветра — от 13 до 18 метров в секунду. Как пояснили в центральном управлении, в регионе ветер усилится уже сегодня ночью, но стихнет завтра вечером.

Так, ночью в Тазовском районе порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, днем — до 15 метров. При этом температура воздуха ночью будет от 32 до 37 градусов мороза. Днем столбик термометра покажет минус 11 — 16 градусов.

Напомним, штормовое предупреждение объявляется при ветре 25 метров в секунду.