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На Ямале к ночи задует сильный ветер, но стихнет уже завтра
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На Ямале к ночи задует сильный ветер, но стихнет уже завтра 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра, 28 марта, на Ямале в некоторых районах метеорологи прогнозируют снег и метель. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Наиболее ветрено будет в Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов. Средняя скорость ветра — от 13 до 18 метров в секунду. Как пояснили в центральном управлении, в регионе ветер усилится уже сегодня ночью, но стихнет завтра вечером.
Так, ночью в Тазовском районе порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, днем — до 15 метров. При этом температура воздуха ночью будет от 32 до 37 градусов мороза. Днем столбик термометра покажет минус 11 — 16 градусов.
Напомним, штормовое предупреждение объявляется при ветре 25 метров в секунду.
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