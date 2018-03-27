Дни траура в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта 2018 года в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

В результате пожара 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.

В истории современной России , начиная с 1993 года, общенациональный траур объявлялся 29 раз (с учетом траура 28 марта 2018 года). Из них 28 раз — в связи с катастрофами, авариями, пожарами, терактами и последствиями военных действий, унесших жизни граждан РФ. При этом трижды траур объявлялся по совокупности сразу нескольких событий, не связанных друг с другом (21 марта 1999 года; 21 марта 2007 года, 9 июля 2012 года). Один раз — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина (25 апреля 2007 года).

Дни траура в СССР

Общенациональным днем траура было объявлено 10 декабря 1988 года в связи с землетрясением в Армении , унесшим жизни более 25 тыс. человек. В 1989 году траур был объявлен после взрыва газопровода в Башкирии , в результате чего почти полностью сгорели два пассажирских поезда, погибли 575 человек.

Объявление траура в РФ В России нет нормативных актов, регулирующих объявление траура. Только президент страны имеет право на объявление общенационального траура своим указом. Решающую роль при этом играет количество жертв и общественный резонанс конкретного трагического события.

В этот день на всей территории России приспускаются государственные флаги РФ. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Хронология дней траура в РФ 7 октября 1993 года траур был объявлен в связи с попыткой вооруженного государственного переворота в России 3-4 октября, когда погибли 147 человек.

31 мая 1995 года — в связи с землетрясением в городе Нефтегорске на Сахалине 28 мая. Жертвами катаклизма стали более 2 тыс. человек.

22 июня 1995 года — в связи с гибелью 129 человек в результате нападения чеченских боевиков 14 июня на Буденновск Ставропольский край ).

10 августа 1996 года — после боев в Грозном Чечня ) погибли несколько сотен человек, национальный траур был объявлен по всем жертвам чеченской войны 1994-1996 годов.

28 сентября 1996 года — в связи с гибелью 19 человек (в том числе 17 детей) в результате столкновения автобуса с тепловозом в Ростовской области 26 сентября.

19 ноября 1996 года — в связи террористическим актом 16 ноября в Каспийске Дагестан ), когда при взрыве жилого дома погибли 68 человек.

5 декабря 1997 года — в связи с гибелью 67 шахтеров в результате взрыва метана на шахте «Зыряновская» в Кемеровской области 2 декабря.

17 февраля 1999 года — в связи с пожаром в здании Самарского УВД 10 февраля, в результате которого погибли 57 человек.

21 марта 1999 года — в связи со взрывом на городском рынке Владикавказа 19 марта и пожаром в психоневрологической больнице в Вологодской области 18 марта. Во Владикавказе погибли 52 человека, в Вологодской области — 21.

13 сентября 1999 года — в связи с терактами в Москве и Буйнакске (Дагестан). В результате взрыва в Москве в ночь с 8 на 9 сентября в жилом доме по ул. Гурьянова погибли 109 человек; взрыв 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе унес жизни 124 человек. От взрыва в Буйнакске 4 сентября погибли 64 человека.

23 августа 2000 года — в связи с потерей в Баренцевом море 12 августа атомной подводной лодки «Курск», в результате чего погибли 118 человек.

5 июля 2001 года — в результате катастрофы 4 июля пассажирского самолета Ту-154 под Иркутском погибли 145 человек.

22 августа 2002 года — в связи с катастрофой на территории Чечни военного вертолета Ми-26 19 августа. Погибли 127 человек.

28 октября 2002 года — в связи с захватом заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве 23-26 октября, когда погибли 130 человек.

26 августа 2004 года — в результате терактов 24 августа произошли две авиакатастрофы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154 в Тульской и Ростовской областях. Погибли 89 человек.

6-7 сентября 2004 года — в связи захватом 1-3 сентября террористами городской школы №1 в Беслане Северная Осетия ) и гибелью 335 человек, среди которых были 186 детей.

5 мая 2006 года — в Краснодарском крае в Черное море упал пассажирский самолет Airbus A320 армянской авиакомпании Armavia, выполнявший рейс по маршруту Ереван Сочи 3 мая. Погибли 113 человек, среди них 26 граждан России. Этот же день был объявлен днем траура в Республике Армения.

10 июля 2006 года — в связи с катастрофой в аэропорту Иркутска 9 июля пассажирского самолета Airbus A310 авиакомпании «Сибирь» . Погибли 125 человек, ранены 79.

24 августа 2006 года — в Донецкой области Украины 22 августа потерпел катастрофу самолет Ту-154 авиакомпании «Пулково», выполнявший рейс по маршруту Анапа Санкт-Петербург . Все находившиеся на борту авиалайнера 170 человек погибли.

21 марта 2007 года — в связи с аварией на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, аварией пассажирского самолета Ту-134 в аэропорту Самары и пожаром в доме престарелых в Краснодарском крае, произошедших 17-20 марта. В результате катастрофы Ту-134 17 марта погибли шесть пассажиров, 28 человек были госпитализированы; взрыв на шахте 19 марта унес жизни 110 человек; при пожаре в ст. Камышеватской 20 марта погибли 63 человека.

25 апреля 2007 года — день похорон первого президента России Бориса Ельцина.

13 августа 2008 года — траур был объявлен в связи с «гуманитарной катастрофой в Южной Осетии ».

7 декабря 2009 года — в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми , в результате которого погибли 156 человек.

12 апреля 2010 года — в связи с катастрофой 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154М ВВС Польши . Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Они направлялись на траурные мероприятия в Катынь.

12 июля 2011 года — в связи с крушением на Волге теплохода «Булгария», когда погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

9 июля 2012 года — в связи с наводнением 6-7 июля в Краснодарском крае, а также катастрофой 7 июля российского автобуса на Украине. В результате наводнения погиб 171 человек, из них 153 человека — в Крымске . В ДТП в Черниговской обл. Украины погибли 15 россиян и 28 пострадали.

1 ноября 2015 года — в связи с терактом на борту самолета Airbus A321 компании Metrojet ("Когалымавиа") в Египте 31 октября. В результате подрыва авиалайнера в воздухе погибли 224 человека, из них 219 — россияне.