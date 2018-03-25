Ещё
«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре 

360tv.ru 25 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Пострадавшая при пожаре в торговом центре в Кемерове рассказала «360» о гибели своего друга. Они вместе пришли в кинотеатр, и незадолго до пожара он вышел из зала.
Я с молодым человеком была в кинотеатре. Он ушел из зала поговорить по телефону. И тут начался пожар. Я его не нашла и выбежала со всеми, потому что справа от меня было пламя. Так мы больше и не встретились. А вскоре вынесли его тело — и он был мертв
— пострадавшая.
По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли пять человек, включая одного ребенка. Пострадали еще 32 человека, а несколько пропали без вести. При пожаре обрушилась кровля на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.
360tv.ru: последние новости
Число опознанных погибших при пожаре в Кемерове выросло до 23 Многоквартирный дом загорелся в Ростове‐на‐Дону Пожар в кемеровском ТЦ мог начаться из‐за детской шалости. Главное о трагедии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД45
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»597
Витаса арестовали в зале суда25
Тулеев попросил прощения у Путина453
Трамп начал терять уважение Путина257
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение