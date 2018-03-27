Оползень повредил трассу на Южном берегу Крыма. Движение большегрузов запрещено 

Данное ограничение вводит Государственный комитет дорожного хозяйства полуострова. По словам сотрудников службой автомобильных дорог Республики Крым в результате технического осмотра зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия в виде продольных трещин. Которое прзошло из-за оползня. Так, просадка края проезжей части составляет более полуметра, сообщает «РИА Новости».
Для обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении дороги длиной 5 километров движение для большегрузов временно ограничат с помощью дорожных знаков. Возобновят движение после устранения повреждения дорожного покрытия.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки.