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Оползень повредил трассу на Южном берегу Крыма. Движение большегрузов запрещено
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Оползень повредил трассу на Южном берегу Крыма. Движение большегрузов запрещено 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное ограничение вводит Государственный комитет дорожного хозяйства полуострова. По словам сотрудников службой автомобильных дорог Республики Крым в результате технического осмотра зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия в виде продольных трещин. Которое прзошло из-за оползня. Так, просадка края проезжей части составляет более полуметра, сообщает «РИА Новости».
Для обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении дороги длиной 5 километров движение для большегрузов временно ограничат с помощью дорожных знаков. Возобновят движение после устранения повреждения дорожного покрытия.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки.
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