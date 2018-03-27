Оползень повредил трассу на Южном берегу Крыма. Движение большегрузов запрещено

Для обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении дороги длиной 5 километров движение для большегрузов временно ограничат с помощью дорожных знаков. Возобновят движение после устранения повреждения дорожного покрытия.

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