Ещё
«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре 

360tv.ru 25 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Пострадавшая при пожаре в торговом центре в Кемерове рассказала «360» о гибели своего друга. Они вместе пришли в кинотеатр, и незадолго до пожара он вышел из зала.
Я с молодым человеком была в кинотеатре. Он ушел из зала поговорить по телефону. И тут начался пожар. Я его не нашла и выбежала со всеми, потому что справа от меня было пламя. Так мы больше и не встретились. А вскоре вынесли его тело — и он был мертв
— пострадавшая.
По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли пять человек, включая одного ребенка. Пострадали еще 32 человека, а несколько пропали без вести. При пожаре обрушилась кровля на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.
360tv.ru: последние новости
На Алтае перевернулся автобус с людьми Пожар в кемеровском ТЦ мог начаться из‐за детской шалости. Главное о трагедии Многоквартирный дом загорелся в Ростове‐на‐Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева182
Тулеев попросил прощения у Путина241
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову142
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово417
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение