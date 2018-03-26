В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек

РИА НОВОСТИ . К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 660 ЧЕЛОВЕК — НЦУКС За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>