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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
РИА Новости
26 марта 2018
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В
КЕМЕРОВО
ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 660 ЧЕЛОВЕК — НЦУКС
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание
Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе
Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово
Ещё 2 источника
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