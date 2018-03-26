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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 660 ЧЕЛОВЕК — НЦУКС
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово
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