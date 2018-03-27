В Лодейнопольском районе начали готовиться к паводкам 

Власти Лодейнопольского района начали подготовку к весеннему паводку, сообщили Online.47 в пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам заведующего отделом гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) Николая Мурашко, подтопление грозит нескольким населённых пунктам. Для безопасности жителей необходимо скорректировать списки жилых домов, стоящих у воды.
Чиновникам поручили усиленно контролировать уровень воды в реках Каномка, Свирь и Оять. Ожидается, что на следующей неделе в Лодейнопольский район приедет группа по контролю ситуации со льдом на основных реках.
Напомним, ранее в МЧС предупредили жителей Свирицы о возможном подтоплении. Наводнение может начаться из-за резкого подъёма уровня воды в Ладожском озере. Уровень воды в Новоладожском канале в районе Свирицы приблизился к критической отметке и составляет 565 см.