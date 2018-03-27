В Лодейнопольском районе начали готовиться к паводкам

Власти Лодейнопольского района начали подготовку к весеннему паводку, сообщили Online.47 в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам заведующего отделом гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) Николая Мурашко, подтопление грозит нескольким населённых пунктам. Для безопасности жителей необходимо скорректировать списки жилых домов, стоящих у воды.

Чиновникам поручили усиленно контролировать уровень воды в реках Каномка, Свирь и Оять. Ожидается, что на следующей неделе в Лодейнопольский район приедет группа по контролю ситуации со льдом на основных реках.