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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар
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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар 

RT на русском 25 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Кемерове ликвидируют пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Его жертвами стали четыре человека — три ребёнка и одна женщина. Возгоранию присвоен третий уровень сложности. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Число погибших при пожаре в Кемерове возросло до семи Опубликованы фото из сгоревшего кемеровского ТЦ Глава Хабаровского края поручил проверить ТЦ и кинотеатры региона после пожара в Кемерово
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