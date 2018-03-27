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Выяснилось, кто будет ремонтировать дороги в Нижегородской области
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Выяснилось, кто будет ремонтировать дороги в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области завершилась процедура заключения контрактов с победителями электронных аукционов на выполнение ремонта дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог»
По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, в 2018 году отремонтируют 19 участков на автодорогах в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске, на Бору. На это из областного бюджета будет направлено 766 млн рублей. Все работы планируется завершить до 31 августа.
Оценить качество исполнения программыможно будет в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Нижний Новгород».
Объекты ремонта автомобильных дорог регионального значения Нижегородской агломерации в 2018 году
Наименование объекта
Протяженность, км  Наименование подрядной организации
1. Ремонт а/дороги Московское шоссе-торфопредприятие г. Н. Новгород км 0+000-км 3+143  3,143  ООО «ЭЙДОС»
2. Ремонт участков а/дороги Работки-Порецкое км 35+470-км 43+638, км 43+726-км 46+170 в Княгининском районе
10,612  ООО «Пильна»
3. Ремонт участков а/дороги Работки-Порецкое км 0+060-км 1+760, км 9+310-км 10+743, км 13+543-км 16+510 в Кстовском и Большемурашкинском районах
ООО «Профессионал-ДорСтрой»
4. Ремонт участка а/дороги Б. Ельня-Ольгино км 8+459-км 10+719  ООО «Нижавтодорстрой»
5. Ремонт участка а/дороги Б. Ельня-Ольгино км 6+600-км 8+459 в Кстовском районе
1,859  ООО «Нижавтодорстрой»
6. Ремонт участка а/дороги Шопша-Иваново-Н. Новгород на участке обхода г. Балахны и Заволжья (1пусковой комплекс с подъездом к г. Заволжье) км 0+000-км 2+447 в городе Чкаловск
2,447  ООО «Борская дорожная передвижная механизированная колонна»
7. Ремонт участка а/дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород км 445+039 — км 445+574 в Богородском районе
0,535  ООО «АВТОБЕЛСТРОЙ»
8. Ремонт участка а/дороги Ряжск — Касимов — Муром — Н. Новгород км 345+574 — км 355+754 в Вачском районе
10,18  ООО «СК КОНСТРУКТИВ»
9. Ремонт участка а/дороги Красный Мыс-Гнилицкие Дворики км 9+800 — км 13+226 в городе Дзержинск
3,426  ООО «СК КОНСТРУКТИВ»
10. Ремонт участка а/дороги Красный Мыс-Гнилицкие Дворики км 7+190 — км 9+800 в Балахнинском районе
ООО «Русский Бизнес Концерн-РУБИКОН»
11. Ремонт участка а/дороги Шопша-Иваново-Н. Новгород на участке обхода г. Балахны и Заволжья в Нижегородской обл. (1пусковой комплекс с подъездом к г. Заволжье) км 2+447-км 18+304 в Балахнинском районе
15,857  ООО «АрмСтрой»
12. Ремонт участка а/дороги Ряжск — Касимов — Муром — Н. Новгород км 355+764 — км 357+764 в Вачском районе
2,000  ОАО «Дорожное»
13. Ремонт участка а/дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород км 371+985 — км 376+910 в Павловском районе
4,925  ОАО «Дорожное»
14. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 50+900 — км 55+321 в городе Бор  4,421  АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»
15. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 33+891 — км 37+777 в городе Бор  3,886  АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»
16. Ремонт участка а/дороги Кстово-Д. Константиново-а/д Н. Новгород-Саратов км 13+768-км 20+800 в Кстовском районе
7,032  ООО «Профессионал-ДорСтрой»
17. Ремонт участка а/дороги Кстово-Д. Константиново-а/д Н. Новгород-Саратов км 2+640-км 4+293 в Кстовском районе
1,653  ООО Корпорация «Стройинвест»
18. Ремонт участка а/дороги подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855-км 6+995 в городе Дзержинск
ООО фирма «Магистраль»
19. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 29+731 — км 33+891 в городе Бор  АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»
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