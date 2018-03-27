Выяснилось, кто будет ремонтировать дороги в Нижегородской области

Нижегородской области завершилась процедура заключения контрактов с победителями электронных аукционов на выполнение ремонта дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог»

По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, в 2018 году отремонтируют 19 участков на автодорогах в Княгининском, Вачском, Богородском , Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске Дзержинске , на Бору. На это из областного бюджета будет направлено 766 млн рублей. Все работы планируется завершить до 31 августа.

Оценить качество исполнения программыможно будет в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Нижний Новгород».

Объекты ремонта автомобильных дорог регионального значения Нижегородской агломерации в 2018 году

Наименование объекта

Протяженность, км Наименование подрядной организации

1. Ремонт а/дороги Московское шоссе-торфопредприятие г. Н. Новгород км 0+000-км 3+143 3,143 ООО «ЭЙДОС»

2. Ремонт участков а/дороги Работки-Порецкое км 35+470-км 43+638, км 43+726-км 46+170 в Княгининском районе

10,612 ООО «Пильна»

3. Ремонт участков а/дороги Работки-Порецкое км 0+060-км 1+760, км 9+310-км 10+743, км 13+543-км 16+510 в Кстовском и Большемурашкинском районах

ООО «Профессионал-ДорСтрой»

4. Ремонт участка а/дороги Б. Ельня-Ольгино км 8+459-км 10+719 ООО «Нижавтодорстрой»

5. Ремонт участка а/дороги Б. Ельня-Ольгино км 6+600-км 8+459 в Кстовском районе

1,859 ООО «Нижавтодорстрой»

6. Ремонт участка а/дороги Шопша-Иваново-Н. Новгород на участке обхода г. Балахны и Заволжья (1пусковой комплекс с подъездом к г. Заволжье) км 0+000-км 2+447 в городе Чкаловск

2,447 ООО «Борская дорожная передвижная механизированная колонна»

7. Ремонт участка а/дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород км 445+039 — км 445+574 в Богородском районе

0,535 ООО «АВТОБЕЛСТРОЙ»

Касимов — 8. Ремонт участка а/дороги Ряжск Муром — Н. Новгород км 345+574 — км 355+754 в Вачском районе

10,18 ООО «СК КОНСТРУКТИВ»

9. Ремонт участка а/дороги Красный Мыс-Гнилицкие Дворики км 9+800 — км 13+226 в городе Дзержинск

3,426 ООО «СК КОНСТРУКТИВ»

10. Ремонт участка а/дороги Красный Мыс-Гнилицкие Дворики км 7+190 — км 9+800 в Балахнинском районе

ООО «Русский Бизнес Концерн-РУБИКОН»

11. Ремонт участка а/дороги Шопша-Иваново-Н. Новгород на участке обхода г. Балахны и Заволжья в Нижегородской обл. (1пусковой комплекс с подъездом к г. Заволжье) км 2+447-км 18+304 в Балахнинском районе

15,857 ООО «АрмСтрой»

12. Ремонт участка а/дороги Ряжск — Касимов — Муром — Н. Новгород км 355+764 — км 357+764 в Вачском районе

2,000 ОАО «Дорожное»

13. Ремонт участка а/дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород км 371+985 — км 376+910 в Павловском районе

4,925 ОАО «Дорожное»

14. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 50+900 — км 55+321 в городе Бор 4,421 АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»

15. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 33+891 — км 37+777 в городе Бор 3,886 АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»

16. Ремонт участка а/дороги Кстово-Д. Константиново-а/д Н. Новгород-Саратов км 13+768-км 20+800 в Кстовском районе

7,032 ООО «Профессионал-ДорСтрой»

17. Ремонт участка а/дороги Кстово-Д. Константиново-а/д Н. Новгород-Саратов км 2+640-км 4+293 в Кстовском районе

1,653 ООО Корпорация «Стройинвест»

18. Ремонт участка а/дороги подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855-км 6+995 в городе Дзержинск

ООО фирма «Магистраль»

19. Ремонт участка а/дороги Н. Новгород-Шахунья-Киров км 29+731 — км 33+891 в городе Бор АО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие»