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В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы
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В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня в большинстве районов малооблачно, прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в том числе и на территории Черноморского побережья Кубани. Ветер восточного, юго-восточного с переходом на юго-западное направление с порывами до 18 м/с.
Днем температура воздуха в регионе поднимется до +20 (в районе Азовского побережья), в среднем по краю отметки термометров покажут 12-17°С тепла. Ночью похолодает до +2°С, сообщают специалисты Гидрометцентра.
В Краснодаре сегодня по-весеннему теплая погода — днем +17°С, ночью +9°С. В четверг ожидается небольшой дождь.
В регионе в ближайшие дни также прогнозируются небольшие осадки и грозы.
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