В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы

Краснодар . 27 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня в большинстве районов малооблачно, прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в том числе и на территории Черноморского побережья Кубани. Ветер восточного, юго-восточного с переходом на юго-западное направление с порывами до 18 м/с.

Днем температура воздуха в регионе поднимется до +20 (в районе Азовского побережья), в среднем по краю отметки термометров покажут 12-17°С тепла. Ночью похолодает до +2°С, сообщают специалисты Гидрометцентра.

В Краснодаре сегодня по-весеннему теплая погода — днем +17°С, ночью +9°С. В четверг ожидается небольшой дождь.

В регионе в ближайшие дни также прогнозируются небольшие осадки и грозы.