Сотрудники МЧС спасли пятерых человек при тушении пожара в строящемся здании в Щербинке

Пожар произошел в строящемся здании в ТиНАО, спасены пять человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в 8:30 поступила информация о пожаре в Щербинке, где на ул. 40 лет Октября происходило возгорание на втором этаже 16-этажного строящегося здания.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа по трехколенной лестнице были спасены пять человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе.

В 8:50 пожар ликвидировали, его площадь составила около 40 кв. м.