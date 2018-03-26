Последствия пожара в Кемерово ликвидирует 841 человек

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На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет

Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе

Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово