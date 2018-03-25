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Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировали
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Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировали 

360tv.ru 25 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тысячи квадратных метров в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который вспыхнул 25 марта. Об этом сообщили в ведомстве.
По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек. Среди них есть дети. В здании не сработали ни системы автоматического тушения пожара, ни сигнализация.
Кроме того, без вести пропали 69 человек, 43 посетителя комплекса пострадали. На месте продолжают работать сотрудники спецслужб. Они ищут пропавших граждан.
Огонь возник, предположительно, в кинозале торгового центра. В момент начала пожара там дети смотрели мультфильм. Как сообщил первый вице‐губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, в помещении были закрыты двери. По данным оперативного штаба МЧС, только в кинозале нашли 13 тел.
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