Ещё
Пучков экстренно созвал рабочую группу правительственной комиссии из-за пожара в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пучков экстренно созвал рабочую группу правительственной комиссии из-за пожара в Кемерове 

ТАСС 25 марта 2018
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС идет заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах", — сказал собеседник агентства.
Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек. Пожар частично локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.
По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе трое детей и одна женщина, в момент пожара они находились в детской игровой комнате. Еще 26 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.
ТАСС: последние новости
Автобус с 36 пассажирами опрокинулся в Алтайском крае Траур по погибшим при пожаре в Кемерове объявят в ближайшие дни Опознаны 25 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово269
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг364
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово221
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной22
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ717
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
03:02
Названа сильнейшая страна будущего
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение