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Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка
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Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Жители сел предгорной зоны Алтайского края начали возвращаться в свои освободившиеся от паводка дома, из которых пришлось эвакуироваться в пик подъема талых вод. В некоторых домах села Усть-Козлухи Краснощековского района вода поднималась до окон, сообщил ТАСС депутат сельсовета Александр Медведев.
"Наше село первым пострадало — сейчас вода пошла на спад, но обстановка плачевная,
в мой дом вода не зашла, но у других людей поднималась под окна. Все были предупреждены, всех оповещали, но никто не ожидал, что вода понимается до такого уровня. Эвакуировались на лодках, на тракторах — у кого свои были, помогали соседям.
Сейчас люди в дома возвращаются,
[сотрудники] МЧС откачивают воду из домов, с приусадебных участков", — сказал он.
По словам Медведева, из-за того, что люди до последнего не верили, что в село придет вода, не все успели эвакуировать домашних животных, ульи с личных пасек. Они вместе со спецкомиссией подсчитывают ущерб. Он добавил, что в начале паводка сложилась не лучшая ситуация — промерзшая до 1,5 м земля не впитывала воду, прошел дождь и начался сильный ветер, однако прорыва дамбы у озера Новошипуновского неподалеку от села удалось избежать.
"Была ситуация страшная — пруд спускали заранее, но объемы воды превысили все ожидаемые прогнозы, был риск, что пойдет и будет размывать дамбу. Дорожники и МЧС сутки работали на этом пруду, начали трамбовать и наращивать дамбу", — пояснил депутат.
Паводок застал ночью
Еще одно село, которое также сильно пострадало от подтопления — Зеленый Дол в Петропавловском районе Алтайского края. Как рассказала ТАСС местная жительница Любовь Ямщикова, за 23 года, которые она живет в этом населенном пункте, так высоко вода не поднималась — даже в 2014 году, когда на Алтае зарегистрировали самое сильное за 50 лет наводнение.
По ее словам, жителей оповещали заранее, помогали спасатели, но страх все равно был: волна пришла ночью соседи будили друг друга и помогали эвакуироваться. «Уже в 03:00 (по местному времени) всех начали эвакуировать — в первую очередь детей, стариков, женщин. Приехал трактор К-700 с телегой, всех собирал, увезли в школу и детсад, они на возвышенности, там сделали эвакуационный пункт. К нам в дом вода не зашла — затопило огород и хозпостройки, муж на лодке по огороду плавал — привязывал калитку, чтобы не унесло», — сказала жительница села.
Алтай ждет новых подтоплений
Как сообщил в пятницу на заседании краевой комиссии по ЧС начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин, остаются подтопленными 41 населенный пункт в 10 муниципалитетах — это 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с население 1240 человек. Эвакуировали 1255 человек, которых разместили в шести из 59 пунктов временного размещения (ПВР). За сутки количество подтопленных населенных пунктов сократилось на 23, жилых домов — на 545. Лисин отметил, что положительная динамика связана со вскрытием малых рек в подтапливаемых районах и стоком в них больших объемов талой воды.
Он добавил, что населенные пункты продолжат освобождаться от паводка, но вода начнет двигаться по поймам рек и заходить в населенные пункты ниже по течению. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра в крае действует штормовое предупреждение, на большей части территории дождь и мокрый снег, ветер до 23 м/с, что может осложнить обстановку. В подтопленных районах работает группировка из 1393 спасателей, в том числе, из других регионов Сибири и с Урала.
Ситуация в регионе
По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который в пятницу осмотрел с вертолета подтопленные районы, при необходимости группировку спасателей могут увеличить.
"То, что я видел своими глазами — ситуация непростая, но не критическая. У нас две задачи: спланировать и принять исчерпывающие меры, чтобы обезопасить людей и их имущество. Вторая задача — в кратчайший срок ликвидировать последствия уже действующего паводка. Активная паводковая фаза еще не наступила, и последствия, если мы не предпримем исчерпывающие меры, могу быть более тяжелые, реакция на изменении обстановки должна быть своевременная,
главное — оповещение людей", — сказал он.
Меняйло также отметил, что необходимо проконтролировать процесс предстоящей сдачи ЕГЭ в двух школах Краснощековского района, где занятия после каникул из-за паводка начнутся только 9 апреля.
О том, что подтопления начнутся в марте, в регионе начали предупреждать уже в январе — из-за сильных морозов земля промерзла до двух метров и почва не может впитывать воду. В Алтайском крае продолжает действовать режим ЧС. В 2014 году в регионе пережили сильнейшее за последние полсотни лет наводнение — тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.
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 Ещё 56 источников 
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