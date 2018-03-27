Ещё
На алтайском курорте Белокуриха отменен режим ЧС, введенный из-за паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На алтайском курорте Белокуриха отменен режим ЧС, введенный из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края в связи с резким поднятием уровня талых вод, отменен, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.
Режим ЧС был введен в Белокурихе 26 марта. В связи с резким повышением температуры и обильными осадками — дождем и мокрым снегом — произошло таяние снега на прилегающих к городской черте горных склонах. В зону подтопления попали 38 частных домовладений, 50 приусадебных участков.
"Отменен режим ЧС, с 9 часов утра 27 марта введен режим повышенной готовности. Такое решение принял глава города из— за стабилизации погодных условий", — отметили в администрации.
По данным управления ГО и ЧС курорта, уровень воды в реке упал на 125 см и на 6 часов утра 27 марта составил 160 см. В Белокурихе проводят подворовый обход. По данным администрации, все санатории и службы работают в обычном режиме. В здравницах курорта сейчас находится 4,1 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, режим ЧС в Алтайском крае был введен в семи муниципалитетах: вода зашла в 79 населенных пунктов, подтоплены 3035 участков, 1255 домов, эвакуированы 1039 человек. В крае прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, теплая погода и осадки способствуют повышению воды в реках, сохраняется угроза подтопления.
В 2014 году в Алтайском крае пережили самое сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Опознаны 25 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове Автобус с 36 пассажирами опрокинулся в Алтайском крае Пучков: первый этап поисковых работ в горящем ТЦ в Кемерове завершится к вечеру
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово564
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово217
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США243
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной37
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг462
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение