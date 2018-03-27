На алтайском курорте Белокуриха отменен режим ЧС, введенный из-за паводка

Режим ЧС был введен в Белокурихе 26 марта. В связи с резким повышением температуры и обильными осадками — дождем и мокрым снегом — произошло таяние снега на прилегающих к городской черте горных склонах. В зону подтопления попали 38 частных домовладений, 50 приусадебных участков.

"Отменен режим ЧС, с 9 часов утра 27 марта введен режим повышенной готовности. Такое решение принял глава города из— за стабилизации погодных условий", — отметили в администрации.

По данным управления ГО и ЧС курорта, уровень воды в реке упал на 125 см и на 6 часов утра 27 марта составил 160 см. В Белокурихе проводят подворовый обход. По данным администрации, все санатории и службы работают в обычном режиме. В здравницах курорта сейчас находится 4,1 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, режим ЧС в Алтайском крае был введен в семи муниципалитетах: вода зашла в 79 населенных пунктов, подтоплены 3035 участков, 1255 домов, эвакуированы 1039 человек. В крае прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, теплая погода и осадки способствуют повышению воды в реках, сохраняется угроза подтопления.

В 2014 году в Алтайском крае пережили самое сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.