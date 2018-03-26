Власти пообещали оплатить похороны погибших при пожаре в Кемерове

«Все затраты по похоронам погибших будут полностью профинансированы за счет областных средств», — сказал он, добавив, что сейчас формируется список семей, которые получат помощь, передает ТАСС

По словам Чернова, также будет принято отдельное решение об оказании финансовой помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьям, в которых есть погибшие, выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

Вместе с тем, глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что без вести пропавшими в результате пожара на данный момент числятся 16 человек.

«Погибли, к сожалению, 48 человек, тела 19 из них направлены на опознание. Попавшими без вести числятся 16 человек», — сообщил он, уточнив, что пока никого из жертв пожара не опознали.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что опознаны первые жертвы пожара в Кемерове.

В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным, погибли 48 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пострадали 42 человека. Пропавшими без вести числятся 27 человек.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Президент Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Пучков по поручению главы государства уже вылетел в Кемерово.

В понедельник утром началось опознание тел погибших.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове ликвидирован спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов.