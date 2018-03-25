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В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ ввели режим ЧС
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В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ ввели режим ЧС 

Деловая газета «Взгляд» 25 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области», — приводит слова Пучкова ТАСС.
Он призвал федеральные органы власти организовать помощь и поддержку в ликвидации последствий ЧС соответствующим службам.
Пучков также заявил о рисках взрывов.
По последним данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли четыре человека — три ребенка и одна женщина, еще 26 пострадали.
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