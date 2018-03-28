Весна пришла с метелями и паводками

Алтайский край продолжает уходить под воду. Затоплены уже 1255 домов и 3035 участков в 79 населенных пунктах края. Из опасной зоны эвакуированы 1039 человек. В пунктах временного размещения находятся более 120 человек. Режим ЧС действует в семи муниципалитетах края. Сильный паводок затопил все дороги во втором по величине городе края Бийске. В крае последствия паводка ликвидируют более 1500 спасателей. С паводком борются и в соседних регионах — Туве, Хакасии, Республике Алтай. В МЧС заявили, что паводковая ситуация стабилизируется к 2 апреля.

Когда снежный циклон уйдет с Магадана, и какие капризы погоды грозят центральной России — в студии телеканала «МИР 24» рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

— Начнем с Магадана. Его не только замело. В регионе объявлена лавинная опасность и водителям не рекомендуют выезжать за пределы населенных пунктов и особенно перевалы. Хотя при снеге и ветре 25 метров в секунду за руль, в принципе, страшно садится. В чем причина январской вьюги в конце марта?

Елена Волосюк: Причина — большая активность охотоморских циклонов. На этой неделе ситуация в Магаданской области изменится мало. На помощь циклону, который сейчас заметает снегом Магадан, идет новый — он уже отметился обильными осадками на берегах Амура и с большой скоростью выходит на Охотское море. Он вольется в систему старого циклона и спровоцирует новый импульс снегопада и ветра на побережье Магаданской области.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

— Для Магаданской области такая погода — аномалия? Или всё в пределах климатической нормы?

Елена Волосюк: Не могу сказать, что это норма, но это и не редкость.

— Еще один — беспокойный регион Алтайский Край. Из-за дождей и тающего снега — много хлопот доставляет паводок. Затопило 67 населённых пунктов. На всей территории края введён режим ЧС. Как из-за погоды там будет складываться ситуация дальше?

Елена Волосюк: Обострение паводковой ситуации послужило обилие осадков и очень высокие температуры. Несколько дней назад там было плюс 15-20. Теперь волна тепла пошла на спад, но фон температуры и сейчас держится выше средних многолетних значений. Паводковая ситуация не будет ухудшаться, но рассчитывать на улучшение тоже не приходится.

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