Ещё
Весна пришла с метелями и паводками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Весна пришла с метелями и паводками 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Алтайский край продолжает уходить под воду. Затоплены уже 1255 домов и 3035 участков в 79 населенных пунктах края. Из опасной зоны эвакуированы 1039 человек. В пунктах временного размещения находятся более 120 человек. Режим ЧС действует в семи муниципалитетах края. Сильный паводок затопил все дороги во втором по величине городе края Бийске. В крае последствия паводка ликвидируют более 1500 спасателей. С паводком борются и в соседних регионах — Туве, Хакасии, Республике Алтай. В МЧС заявили, что паводковая ситуация стабилизируется к 2 апреля.
Когда снежный циклон уйдет с Магадана, и какие капризы погоды грозят центральной России — в студии телеканала «МИР 24» рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.
— Начнем с Магадана. Его не только замело. В регионе объявлена лавинная опасность и водителям не рекомендуют выезжать за пределы населенных пунктов и особенно перевалы. Хотя при снеге и ветре 25 метров в секунду за руль, в принципе, страшно садится. В чем причина январской вьюги в конце марта?
Елена Волосюк: Причина — большая активность охотоморских циклонов. На этой неделе ситуация в Магаданской области изменится мало. На помощь циклону, который сейчас заметает снегом Магадан, идет новый — он уже отметился обильными осадками на берегах Амура и с большой скоростью выходит на Охотское море. Он вольется в систему старого циклона и спровоцирует новый импульс снегопада и ветра на побережье Магаданской области.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
— Для Магаданской области такая погода — аномалия? Или всё в пределах климатической нормы?
Елена Волосюк: Не могу сказать, что это норма, но это и не редкость.
— Еще один — беспокойный регион Алтайский Край. Из-за дождей и тающего снега — много хлопот доставляет паводок. Затопило 67 населённых пунктов. На всей территории края введён режим ЧС. Как из-за погоды там будет складываться ситуация дальше?
Елена Волосюк: Обострение паводковой ситуации послужило обилие осадков и очень высокие температуры. Несколько дней назад там было плюс 15-20. Теперь волна тепла пошла на спад, но фон температуры и сейчас держится выше средних многолетних значений. Паводковая ситуация не будет ухудшаться, но рассчитывать на улучшение тоже не приходится.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
Мир24: последние новости
У Командорских островов зафиксировано землетрясение На юге Кыргызстана сошел оползень Жертвами пожара в Кемерове стали 64 человека
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке134
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово334
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома38
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение