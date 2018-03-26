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Похороны погибших при пожаре в Кемерово проведут за счет областного бюджета
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Похороны погибших при пожаре в Кемерово проведут за счет областного бюджета 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Похороны всех погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово будут проведены за счет областного бюджета, сообщил первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.
"Все затраты по похоронам погибших — они будут полностью проведены за счет областных средств", — сказал он. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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