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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали
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Большинство магазинов в Кемерове в понедельник не работали 

Говорит Москва 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 64 человека, более 50 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В регионе объявлен трёхдневный траур.
Говорит Москва: последние новости
Дознаватели и следователи работают на месте пожара в кемеровском торговом центре В торговом центре в Белгороде произошёл пожар Траур по погибшим в Кемерове объявят в ближайшие дни
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