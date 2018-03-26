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Последствия пожара в Кемерово ликвидирует 841 человек
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Последствия пожара в Кемерово ликвидирует 841 человек 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В ТЦ В КЕМЕРОВО УЧАСТВУЕТ 841 ЧЕЛОВЕК И 195 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ — ЗАМГЛАВЫ МЧС
РИА НОВОСТИ
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